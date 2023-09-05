Царьград

5 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tristitrut
    народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе ..."Линия Суровикина...
  • tristitrut
    народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе ...Русская армия ушл...
  • Grandad
    Что за загадочная ЧВК без имени? У нас много ЧВК, набиравших бойцов в местах заключения?В зоне СВО на Укр...

Только счастливые люди имеют эти привычки: к чему пришли ученые Гарварда

Только счастливые люди имеют эти привычки: к чему пришли ученые Гарварда

Ученые Гарварда раскрыли, какими привычками обладают действительно счастливые люди. Делимся с вами.Ученые Гарварда провели исследование, которое длится 85 лет, пишет "Доктор Питер", и показало, какие привычки имеют действительно счастливые люди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх