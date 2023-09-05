Только счастливые люди имеют эти привычки: к чему пришли ученые Гарварда

Ученые Гарварда раскрыли, какими привычками обладают действительно счастливые люди. Делимся с вами.Ученые Гарварда провели исследование, которое длится 85 лет, пишет "Доктор Питер", и показало, какие привычки имеют действительно счастливые люди.