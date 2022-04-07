Минобороны сообщило об уничтожении украинских баз хранения ГСМ

Ночью ВС РФ уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на Украине. Для этого использовались высокоточные ракеты воздушного и морского базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ночью ВС РФ уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на Украине. Для этого использовались высокоточные ракеты воздушного и морского базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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