«Аренда жилья – главный тренд 2024 года». Что ждёт этот рынок Севастополя в 2025 году?

Как уже неоднократно подчёркивалось, российский рынок аренды жилья выходит на новый уровень. Недоступность покупки квартир и домов после поднятия ключевой ставки долгое время в сознании покупателей не имела чётко очерченных стереотипов принятия дальнейших решений, в связи с чем наметился отложенный спрос.
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