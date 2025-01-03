«Аренда жилья – главный тренд 2024 года». Что ждёт этот рынок Севастополя в 2025 году?

Как уже неоднократно подчёркивалось, российский рынок аренды жилья выходит на новый уровень. Недоступность покупки квартир и домов после поднятия ключевой ставки долгое время в сознании покупателей не имела чётко очерченных стереотипов принятия дальнейших решений, в связи с чем наметился отложенный спрос.