Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель ФАС России Максим Шаскольский обсудили развитие конкуренции в республике

Адыгея и ФАС России подписали Соглашение о взаимодействии В Доме правительства региона состоялась рабочая встреча Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Максимом Шаскольским.
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