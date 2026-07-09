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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель ФАС России Максим Шаскольский обсудили развитие конкуренции в республике

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель ФАС России Максим Шаскольский обсудили развитие конкуренции в республике

Адыгея и ФАС России подписали Соглашение о взаимодействии В Доме правительства региона состоялась рабочая встреча Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Максимом Шаскольским.

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