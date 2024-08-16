Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил пользователей «Сбер Онлайн» Ольга ВайленкоСбербанк, крупнейший финансовый институт России, продолжает прокладывать путь в будущее, представив своим клиентам новый сервис, который обещает кардинально изменить способы оплаты в магазинах.
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