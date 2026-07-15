Топ лучших хоррор-игр на ПК: список самых страшных игр в жанре «Ужасы»

У каждого свой способ справляться со стрессом и рутиной. Кто-то уходит в медитацию, кто-то до потери пульса пропадает в спортзале, а кто-то… добровольно выключает в комнате свет, надевает наушники и запускает игру, от которой кровь стынет в жилах.