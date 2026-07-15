Женские страсти
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Женские страсти

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Топ лучших хоррор-игр на ПК: список самых страшных игр в жанре «Ужасы»

Топ лучших хоррор-игр на ПК: список самых страшных игр в жанре «Ужасы»

У каждого свой способ справляться со стрессом и рутиной. Кто-то уходит в медитацию, кто-то до потери пульса пропадает в спортзале, а кто-то… добровольно выключает в комнате свет, надевает наушники и запускает игру, от которой кровь стынет в жилах.

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