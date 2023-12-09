Скончался соучредитель СВОП Владимир Рубанов

В четверг, седьмого декабря 2023 года, на 80-м году жизни умер соучредитель и член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), замсекретаря Совбеза Российской Федерации в 1993–1996 годах Владимир Рубанов.
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