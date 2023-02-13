Поздравить Шерегеш с днём рождения приехали 50 тысяч туристов со всей России

Самый популярный горнолыжный курорт Кузбасса отметил 42-й день рождения. В честь праздника устроили спортивно-развлекательную программу с бесплатными мастер-классами от инструкторских школ, снежные баттлы, катание на лошадях, фотосессии с хаски.