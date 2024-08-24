Русская студентка разработала устройство для защиты бойцов от БПЛА

Со своей разработкой студентка из Новгорода заняла первое место на научном конкурсе.Русская студентка Варвара Андреева вместе со своим научным руководителем Михаилом Даниловым разработали устройство для защиты от атаки дронов.
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