Остающееся в серой зоне село Пятихатки противник вновь попытался взять под контроль. В село вошла небольшая группа украинских военнослужащих, для которых в подобного рода случаях традиционно важен ещё и пиар – покрасоваться с украинским флагом хотя бы на фоне развалин.
Популярные статьи
- Глава Чечни: Бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
- Пресса США: В Вашингтоне знали о планах Пригожина сместить руководство Минобороны России
- Противник попытался прорвать оборону российской армии на Красно-Лиманском направлении, все атаки ВСУ отражены - Минобороны
Свежие комментарии