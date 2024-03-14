Узнайте, где находится самая красивая деревня в мире

Расположенная прямо на реке Колн, в 10 км к северо-востоку от английского города Сайренсестер, старинная деревня Бибери считается самой красивой в стране благодаря своим историческим элементам и давним культурным ценностям.
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