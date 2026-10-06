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Мировое обозрение

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Сначала любовались, потом съели: как в Бишкеке появился гигантский торт-юрта

Сначала любовались, потом съели: как в Бишкеке появился гигантский торт-юрта

Главное в тезисах: Первый чемпионат в Бишкеке: В столице Кыргызстана прошел Азиатский международный чемпионат Всемирной федерации ресторанного спорта, собравший кондитеров из Кыргызстана, Казахстана и России.

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