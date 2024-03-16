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Гладков: поселок Поляна в Шебекинском округе подвергся обстрелу ВСУ

Гладков: поселок Поляна в Шебекинском округе подвергся обстрелу ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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