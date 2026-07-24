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Царьград

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Golden Ring Ultra Trail: 12-й фестиваль перекроет 9 улиц с 23 по 27 июля

Golden Ring Ultra Trail: 12-й фестиваль перекроет 9 улиц с 23 по 27 июля

С 24 по 26 июля город станет центром притяжения спортсменов со всей страны, поскольку здесь в двенадцатый раз состоится фестиваль трейлраннинга «Golden Ring Ultra Trail».

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