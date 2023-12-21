Осенний призыв — 2024 в России пройдет с использованием электронных повесток

В соответствии с поручением президента Владимира Путина Министерству обороны РФ Осенний призыв в армию в 2024 году в стране пройдет с использованием электронных повесток — государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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