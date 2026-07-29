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Лавров посоветовал Мерцу быть готовым в ответ на его амбициозные заявления

Лавров посоветовал Мерцу быть готовым в ответ на его амбициозные заявления

Глава МИД отметил, что сейчас Россия воюет с прямыми последователями и потомками нацистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу «быть готовым» в ответ на его амбициозные заявления о главенстве в Европе.

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