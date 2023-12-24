ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда 24 декабря заявил об уничтожении 48 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько дней в ходе атак в секторе Газа.
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