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ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе

ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда 24 декабря заявил об уничтожении 48 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько дней в ходе атак в секторе Газа.

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