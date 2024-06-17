Всё-таки нельзя отказать в политическом чутье режиму Зеленского, который столь долго и неохотно принимал требуемый западными «партнерами» новый мобилизационный закон, хотя, по сути, он лишь легализовал, да и то лишь отчасти, давно сложившиеся методы набора в ВСУ Источник изображения: politnavigator.
Коренной перелом в настроениях украинцев произошёл
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Брехня всё в этой статье написано, хохлы на "нулевке" как сумасшедшие воюют, массовой сдачи в плен как то совсем не наблюдается, а еденичные случаи не в счёт, так что то здесь совсем не клеется.
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13 час.
Александр Хироников
В твоих мозгах "нулёвка" поэтому ты не как, а просто сумасшедший.
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10 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Славяне воюют со славянами, это стратегическая задача еврейского каганата.
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1 час.
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