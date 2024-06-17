Коренной перелом в настроениях украинцев произошёл

ИМ

Ильдус Мамлеев

Брехня всё в этой статье написано, хохлы на "нулевке" как сумасшедшие воюют, массовой сдачи в плен как то совсем не наблюдается, а еденичные случаи не в счёт, так что то здесь совсем не клеется.