Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? »

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Дмитрий Турсунов отреагировал на выход Кристины Лютовой в полуфинал турнира в Мемфисе. «Ну и, конечно, утомительно постоянно поздравлять Кристину с победами.

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