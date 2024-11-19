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Полковник СБУ Стариков: мобилизованные ВСУ не хотят воевать на передовой

Полковник СБУ Стариков: мобилизованные ВСУ не хотят воевать на передовой

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что мобилизованные украинские военнослужащие не хотят идти на передовую.

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