Российская сторона исключает формат временного прекращения огня в рамках украинского урегулирования. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, принципиальная позиция Москвы по завершению кризиса остаётся неизменной.
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