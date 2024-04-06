Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, которая была озвучена главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, об организации совета, посвященного вопросу неучастия спортсменов России в Олимпийских играх, которые состоятся в нынешнем году на территории Парижа.
В Кремле ответили на слова Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024
Комментарии
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M
Malina
а кого ( какую страну и какой народ) будут представлять эти "нейтральные"???? Если себя-любимых, то пусть едут за свои "кровные"!!! А страна не должна оплачивать "хотелки" всяких там "нейтральных"!!!!!
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15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
кто у пескова жена- всё становится ясно
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9 час.
Валентин Воробьев
Да пошли они нафиг с нейтральным статусом и назад не возвращаются.
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6 час.
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