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В Кремле ответили на слова Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

В Кремле ответили на слова Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, которая была озвучена главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, об организации совета, посвященного вопросу неучастия спортсменов России в Олимпийских играх, которые состоятся в нынешнем году на территории Парижа.

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Комментарии
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M
Malina
а кого ( какую страну и какой народ) будут представлять эти &quot;нейтральные&quot;???? Если себя-любимых, то пусть едут за свои &quot;кровные&quot;!!! А страна не должна оплачивать &quot;хотелки&quot; всяких там &quot;нейтральных&quot;!!!!!
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15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
кто у пескова жена- всё становится ясно
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9 час.
Валентин Воробьев
Да пошли они нафиг с нейтральным статусом и назад не возвращаются.
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6 час.

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