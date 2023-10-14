Западные спецслужбы на Украине готовят боевиков для переворотов в Центральной Азии

Александр Бортников, глава Федеральной Службы Безопасности (ФСБ), сообщил о подготовке западными спецслужбами на Украине боевиков для организации переворотов в республиках Центральной Азии, что сразу же вызвало в регионе тревожные ожидания и оправданные опасения.
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