Российское влияние в Белоруссии отодвигает НАТО на запад — 19FortyFive

Российское присутствие на всех уровнях белорусской политической системы, экономики и вооруженных сил резко отодвигает восточный фронт НАТО дальше на запад, заявила старший аналитик-исследователь в Лексингтонском институте Сара Уайт в своей статье, опубликованной 16 октября на сайте 19FortyFive.
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