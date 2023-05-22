Некоторым россиянам будут раздавать по миллиону на первый автомобиль

В России планируют ввести семейный сертификат на первую машину, сообщает PRIMPRESS. Из законопроекта, который готовят внести в Госдуму, следует, что молодая семья до 30 лет после рождения первого ребенка сможет получить выплату в размере 1 млн руб.
В России планируют ввести семейный сертификат на первую машину, сообщает PRIMPRESS. Из законопроекта, который готовят внести в Госдуму, следует, что молодая семья до 30 лет после рождения первого ребенка сможет получить выплату в размере 1 млн руб.
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