Глава МИД КНР встретился с коллегами из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

Чэнду, 1 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье по завершении 5-го совещания министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии в городе Чэнду /Юго-Западный Китай/ провел отдельные встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым .