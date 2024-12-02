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Китай

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Глава МИД КНР встретился с коллегами из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

Чэнду, 1 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье по завершении 5-го совещания министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии в городе Чэнду /Юго-Западный Китай/ провел отдельные встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым .

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