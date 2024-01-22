Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

"...Российский лидер прекрасно понимал... И позволил этому случиться, не дав никому... ни шанса на спасение...", А вы чем думали, задницей?! Или Путин должен за вас думать? Ну, тогда признайте, что он президент мира!

igor laptev

гляди-ка чё заявляет не предпринял ничего что-бы мордой в гавно не окунулись. а я помню как он ( и лавров и другие официальные лица) целенаправленно и регулярно растолковывали дебилам что с ними будет. и вдруг проснулись. "позволил организоваться русофобской коалиции". и теперь у этой коалиции морда в говне от которого не отмыться. (какой хитрый и коварный!) так чё, этот тодд хотел бы со старту ядеркой уничтожения формирующейся коалиции? воистину их мазохизм выключает разум