Порядка 100 млрд евро собирается потратить ЕС на реинкарнацию своего оборонного комплекса. Если верить заявлению комиссара по внутреннему рынку, Тьерри Бретону, который обещал в феврале представить детальный план этой реформы.
Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости
Комментарии
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ВС
"...Российский лидер прекрасно понимал... И позволил этому случиться, не дав никому... ни шанса на спасение...", А вы чем думали, задницей?! Или Путин должен за вас думать? Ну, тогда признайте, что он президент мира!
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11 час.
radiofree RF
Тупые создания,неужели не понимают,что пиндосы подводят европу к последней черте,а они безмозглые лижут сапоги хозяину.
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7 час.
igor laptev
гляди-ка чё заявляет не предпринял ничего что-бы мордой в гавно не окунулись. а я помню как он ( и лавров и другие официальные лица) целенаправленно и регулярно растолковывали дебилам что с ними будет. и вдруг проснулись. "позволил организоваться русофобской коалиции". и теперь у этой коалиции морда в говне от которого не отмыться. (какой хитрый и коварный!) так чё, этот тодд хотел бы со старту ядеркой уничтожения формирующейся коалиции? воистину их мазохизм выключает разум
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4 час.
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