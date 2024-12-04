Украина пойдет на территориальные уступки России в соответствии с планом Трампа

Фото: reuters.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что Украина может согласиться на определенные территориальные уступки России в рамках плана мирного урегулирования конфликта, который, как ожидается, будет предложен вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)