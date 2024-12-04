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Дикий Юг - Природа Юга России

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Украина пойдет на территориальные уступки России в соответствии с планом Трампа

Украина пойдет на территориальные уступки России в соответствии с планом Трампа

Фото: reuters.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что Украина может согласиться на определенные территориальные уступки России в рамках плана мирного урегулирования конфликта, который, как ожидается, будет предложен вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

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