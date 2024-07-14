Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Vasily Golov
    Создалось впечатление,что российские три разведки (Военная ГРУ,внешняя СВР,контрразведка ФСБ) не имею агентурной сети...Глава ГУР Украины...
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В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

Если честно, я сначала подумал, что стреляли из травмата или пневматики - настолько негромки были хлопки и незначительны повреждения при попадании в голову экс-президента.

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