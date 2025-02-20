Вдова Стриженова перестала есть после смерти мужа — рядом близкие

Стало известно, почему Лионеллу Ивановну никто не видел на похоронах. Олег Стриженов с женой Лионеллой Anatoly Lomokhov/Global Look PressНеделю назад близкие похоронили народного артиста Олега Стриженова.
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