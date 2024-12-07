Команда Трампа негативно восприняла предложение Ермака о границах, пишет NV

Негативно восприняла предложение главы офиса Зеленского Андрея Ермака о возвращении Украины к границам 2022 года команда победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, 7 декабря сообщает украинское издание NV.
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