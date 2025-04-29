Синтетическая молекула CPMAC делает солнечные панели значительно эффективнее

Новое исследование показывает, что синтетическая молекула CPMAC, разработанная на основе бакминстерфуллерена (C60), значительно повышает энергоэффективность и долговечность перовскитных солнечных элементов.
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