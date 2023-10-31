К хорошему привыкают быстро, а вот отвыкать приходится долго и с трудом. Глядя на то, с каким скрипом идет обсуждение американскими законодателями предложений Белого дома по ассигнованиям на Украину в будущем году, начинаешь думать, что Зеленскому и Ко скорее всего придется либо серьезно подсократить свои разросшиеся за время войны аппетиты, либо вообще стучать зубами о полку.