❗Мировые судьи в Петербурге вынесли первые решения по плохой уборке снега в текущем сезоне. Штрафы выписали руководителям колонн.
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❗Мировые судьи в Петербурге вынесли первые решения по плохой уборке снега в текущем сезоне. Штрафы выписали руководителям колонн.