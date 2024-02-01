Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Во времена СССР творческая мысль «автосамоделкиных» просто била ключом. Объяснялось ли это отсутствием выбора качественных авто в продаже — другой вопрос… Но первый слет конструкторов самодельных автомобилей с их творениями провели в Москве еще в 1963 году.