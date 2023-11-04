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Телеканал «Моя Планета»

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  • Воробей
    Особенностью христианства есть то, что после практического уничтожения традиции, что было достигнуто в СССР, реанимир...Заброшенный храмо...
  • Алексей Цуриков
    а ходить кто будет в эти храмы?. В МО народу больше- а в церквях только бабушки....Заброшенный храмо...
  • Lana_Borei Иванова
    Остро нуждаюсь))Живой контакт ста...

❗️Уже сегодня в 14:15 на телеканале «Моя Планета» премьера программы «Без

❗️Уже сегодня в 14:15 на телеканале «Моя Планета» премьера программы «Без

❗️Уже сегодня в 14:15 на телеканале «Моя Планета» премьера программы «Без тормозов» с Мишей Ронкаиненом! В первых четырех сериях Миша отправится в Новую Зеландию, Ливию, Лаос и страны Латинской Америки: Парагвай, Бразилию и Аргентину.

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