Дрессировщик Артур Багдасаров: «Займитесь чем-нибудь другим»

О сложности профессии дрессировщика хищных животных, как справляться с выгоранием, и почему нельзя бросить такую работу рассказал «Моноклю» знаменитый укротитель тигров Артур БагдасаровТАСС Автор: Донат Сорокин Дрессировщик Артур Багдасаров в номере "Бенгальские тигры" на шоу "Клоун" в Екатеринбургском циркечитайте на monocle.