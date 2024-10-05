Дрессировщик Артур Багдасаров: «Займитесь чем-нибудь другим»

О сложности профессии дрессировщика хищных животных, как справляться с выгоранием, и почему нельзя бросить такую работу рассказал «Моноклю» знаменитый укротитель тигров Артур БагдасаровТАСС Автор: Донат Сорокин Дрессировщик Артур Багдасаров в номере "Бенгальские тигры" на шоу "Клоун" в Екатеринбургском циркечитайте на monocle.
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