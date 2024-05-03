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Пленный украинец заявил, что ВСУ готовят мобилизованных к обороне

Пленный украинец заявил, что ВСУ готовят мобилизованных к обороне

Инструкторы ВСУ обучают мобилизованных, как оборонять позиции, а не штурмовать их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на попавшего в плен ВС РФ военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерия Жадана.

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