Пленный украинец заявил, что ВСУ готовят мобилизованных к обороне

Инструкторы ВСУ обучают мобилизованных, как оборонять позиции, а не штурмовать их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на попавшего в плен ВС РФ военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерия Жадана.