Путин поздравил лидеров 11 государств с 80-летием Победы

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народы Грузии и Молдавии с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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