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Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли хутор Понуры, пострадали трое рабочих

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли хутор Понуры, пострадали трое рабочих

Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел украинских боевиков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки пострадали три человека.

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