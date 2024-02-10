Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли хутор Понуры, пострадали трое рабочих

Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел украинских боевиков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки пострадали три человека.
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