Когда похороны Пригожина и откуда главного «вагнеровца» проведут в последний путь Елена ГалицкаяНа следующей неделе ожидается проведение похорон высшего руководства ЧВК «Вагнер», включая Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года в Тверской области.