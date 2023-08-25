Когда похороны Пригожина и откуда главного «вагнеровца» проведут в последний путь Елена ГалицкаяНа следующей неделе ожидается проведение похорон высшего руководства ЧВК «Вагнер», включая Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года в Тверской области.
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