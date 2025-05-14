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Сколько часов пассажиров могут держать в самолёте по закону: мнение пилотов

Сколько часов пассажиров могут держать в самолёте по закону: мнение пилотов

Рассказываем, кто решает, в течение какого периода времени авиакомпании имеют право задерживать пассажиров внутри воздушного судна, согласно действующему законодательствуСитуации, когда пассажиры вынуждены оставаться в самолёте после приземления, становятся всё более распространёнными.

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