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В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома

Льгота позволит снизить нагрузку на уязвимые категории граждан, считают авторы инициативы.Пенсионеров и ещё ряд категорий льготников могут освободить от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров.

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