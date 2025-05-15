В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома

Льгота позволит снизить нагрузку на уязвимые категории граждан, считают авторы инициативы.Пенсионеров и ещё ряд категорий льготников могут освободить от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров.
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