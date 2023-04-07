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Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели

Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели

Вооруженные силы Украины могут начать наступательную операцию уже в ближайшие недели, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

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