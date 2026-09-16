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Нижегородская правда

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Парк «Россия в миниатюре» закрылся на Бору из-за неработающей канатной дороги

Парк «Россия в миниатюре» закрылся на Бору из-за неработающей канатной дороги

Парк «Россия в миниатюре» закрылся на Бору. 13 сентября выставка работала последний день.  Как пояснили представители проекта в социальных сетях, парк возобновит свою работу после того, как запустят канатную дорогу.

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