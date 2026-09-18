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Владимирские новости

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Владимирская область: мать возбудили дело за ДТП сына на мотоцикле

Владимирская область: мать возбудили дело за ДТП сына на мотоцикле

Мать подарила 16-летнему сыну кроссовый мотоцикл, способный разгоняться до 105 км/ч, и разрешила ему ездить, в том числе в запрещённых местах.

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