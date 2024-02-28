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Крупнейший поставщик вина в Абхазии приостановил работу из-за акциза

Крупнейший поставщик вина в Абхазии приостановил работу из-за акциза

Крупнейший экспортер вина в стране, сухумский винзавод компании «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за повышения акциза на виноматериалы, сообщил 28 февраля главный винодел компании Валерий Авидзба.

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