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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Карякин: «В целом я поддерживаю борьбу Крамника с читерством. И считаю, что на 80-90 процентов он в этих вопросах прав»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о борьбе 14-го чемпиона мира Валдимира Крамника с читерством в шахматах.

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