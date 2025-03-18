Mаsh: коллекционные часы стоимостью 1,1 млн рублей украли у ХК «Спартак»

Коллекционные часы стоимостью 1,1 млн рублей украли у московского ХК «Спартак». Как сообщает Telegram-канал Mash, 17 из 30 наручных часов, изготовленных отечественным заводом «Ракета», исчезли из офиса на стадионе «Лужники».
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