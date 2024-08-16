Хроники гнусных долбо...идиотов

А этот, весь из себя обинформаченный "надёжными" источниками, Фёдоровс какое гражданство имеет, не имея российского?

Николай Герасименко

К сожалению, этот "информированный" Фёдеровс имеет российское гражданство по причине случайного урождения в России 🇷🇺. Он даже замминистром в нашем МИДе служил во времена ельцинского беспредела. Скорее всего в мутные времена выкрутил себе паспорт какой-нибудь зарубежной территории.