Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хроники гнусных долбо...идиотов

Хроники гнусных долбо...идиотов

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Хроники долбо*бов.Вчера день урожайный был - такого количества, такого скопления идиотов на двадцати квадратных дюймах моего монитора не было давно.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
А этот, весь из себя обинформаченный &quot;надёжными&quot; источниками, Фёдоровс какое гражданство имеет, не имея российского?
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6 час.
Николай Герасименко
К сожалению, этот &quot;информированный&quot; Фёдеровс имеет российское гражданство по причине случайного урождения в России 🇷🇺. Он даже замминистром в нашем МИДе служил во времена ельцинского беспредела. Скорее всего в мутные времена выкрутил себе паспорт какой-нибудь зарубежной территории.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это не прото дебилы...ЭТО СКОТЫ плящущие под дудку США...Гадящие России.
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6 час.

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