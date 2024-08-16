ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Хроники долбо*бов.Вчера день урожайный был - такого количества, такого скопления идиотов на двадцати квадратных дюймах моего монитора не было давно.
Хроники гнусных долбо...идиотов
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Татьянка Яцук
А этот, весь из себя обинформаченный "надёжными" источниками, Фёдоровс какое гражданство имеет, не имея российского?
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6 час.
Николай Герасименко
К сожалению, этот "информированный" Фёдеровс имеет российское гражданство по причине случайного урождения в России 🇷🇺. Он даже замминистром в нашем МИДе служил во времена ельцинского беспредела. Скорее всего в мутные времена выкрутил себе паспорт какой-нибудь зарубежной территории.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это не прото дебилы...ЭТО СКОТЫ плящущие под дудку США...Гадящие России.
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6 час.
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